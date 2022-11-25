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Аксёнов назвал бредом заявления Киева о якобы гибели иранских инструкторов в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал бредом заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о якобы гибели иранских инструкторов в Крыму.
Аксёнов назвал бредом заявления Киева о якобы гибели иранских инструкторов в Крыму
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

«Феерический бред», — заявил глава Крыма в своём Telegram-канале.

По его мнению, заявления Данилова могут быть направлены на аудиторию в странах Запада, которая «с радостью слушает любые сказки киевского режима».

Также Аксёнов считает, что «сказки» Киева будут фантастичнее на фоне того, как «сильнее шатается стул, на котором этот режим сидит». 

Ранее глава Крыма опроверг информацию об эвакуации из Армянска, уточнив, что информация об этом распространяется украинскими спецслужбами.

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