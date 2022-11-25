Песков: Путин проведёт с матерями военнослужащих обстоятельный разговор
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведёт с матерями военнослужащих — участников СВО обстоятельный разговор без повестки дня.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом он рассказал журналистам.
Встреча состоится днём 25 ноября. Она приурочена ко Дню матери.
«Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа», — уточнил Песков.
Ранее стало известно, что Путин встретится с матерями участников СВО.
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