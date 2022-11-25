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Песков: Путин проведёт с матерями военнослужащих обстоятельный разговор

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведёт с матерями военнослужащих — участников СВО обстоятельный разговор без повестки дня.
Песков: Путин проведёт с матерями военнослужащих обстоятельный разговор
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он рассказал журналистам.

Встреча состоится днём 25 ноября. Она приурочена ко Дню матери.

«Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа», — уточнил Песков.

Ранее стало известно, что Путин встретится с матерями участников СВО.

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