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Путин встретится с матерями участников СВО

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Президент России Владимир Путин встретится с матерями участников СВО.
Путин встретится с матерями участников СВО
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на встречу приглашены матери мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных.

Ранее Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в российской специальной военной операции на Украине.

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