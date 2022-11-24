Президент России Владимир Путин встретится с матерями участников СВО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на встречу приглашены матери мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных.

Ранее Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в российской специальной военной операции на Украине.