Путин встретится с матерями участников СВО
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на встречу приглашены матери мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных.
Ранее Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в российской специальной военной операции на Украине.