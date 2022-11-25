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Княжевская: в Очаково-Матвеевском построят школу с детсадом и спортивным кластером

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В Очаково-Матвеевском планируют построить школу с детским садом и спортивным кластером, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Княжевская: в Очаково-Матвеевском построят школу с детсадом и спортивным кластером
  • Gettyimages.ru
  • © Zero Creatives

«Предполагается, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним — трёхэтажная пристройка дошкольного отделения. Максимальная высота зданий не будет превышать 35 м», — рассказала Княжевская.

Общая площадь объекта составит около 23 тыс. кв. м.

«На территории организуют спортивный кластер с игровыми площадками для детей разных возрастов, а также прогулочными площадками для дошкольников», — отметила Княжевская.

По её словам, свободную от застройки территорию благоустроят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменения в правила землепользования и застройки для этого объекта.

Планируется, что ввод в эксплуатацию новой школы состоится до 2024 года.

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