Княжевская: в Очаково-Матвеевском построят школу с детсадом и спортивным кластером
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«Предполагается, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним — трёхэтажная пристройка дошкольного отделения. Максимальная высота зданий не будет превышать 35 м», — рассказала Княжевская.
Общая площадь объекта составит около 23 тыс. кв. м.
«На территории организуют спортивный кластер с игровыми площадками для детей разных возрастов, а также прогулочными площадками для дошкольников», — отметила Княжевская.
По её словам, свободную от застройки территорию благоустроят.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменения в правила землепользования и застройки для этого объекта.
Планируется, что ввод в эксплуатацию новой школы состоится до 2024 года.