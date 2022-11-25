Минцифры России предлагает запустить программу поддержки разработки отечественных игр

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство предлагает запустить программу поддержки разработки отечественных игр.

Об этом он сказал в ходе форума «Цифровой алмаз».

«Геймдев — одна из индустрий, которая пострадала в большей степени в текущей ситуации. Конечно, государство здесь будет предпринимать определённые шаги... Здесь тоже мы предлагаем запускать программу поддержки и разработки отечественных игр», — цитирует его ТАСС.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями государственную поддержку разработки отечественного средства разработки видеоигр, известного также как игровой движок.