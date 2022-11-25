В Минцифры заявили о достижении Россией цифрового суверенитета
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом он сказал в ходе форума «Цифровой алмаз».
«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка», — цитирует его ТАСС.
Как отметил министр, говоря о цифровой сфере в России «мы теперь предоставлены сами себе».
Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо парировать сильное давление Запада в сфере информационных технологий.
Летом «Коммерсантъ» писал, что Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями государственную поддержку разработки отечественного средства разработки видеоигр, известного также как игровой движок.