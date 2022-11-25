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В Минцифры заявили о достижении Россией цифрового суверенитета

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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета.
В Минцифры заявили о достижении Россией цифрового суверенитета
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом он сказал в ходе форума «Цифровой алмаз».

«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка», — цитирует его ТАСС.

Как отметил министр, говоря о цифровой сфере в России «мы теперь предоставлены сами себе».

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо парировать сильное давление Запада в сфере информационных технологий.

Летом «Коммерсантъ» писал, что Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями государственную поддержку разработки отечественного средства разработки видеоигр, известного также как игровой движок.

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