Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому кабмин России направит почти 900 млн рублей на поддержку аграриев до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Ряд регионов до конца 2022 года получит дополнительное финансирование на поддержку сельхозпроизводителей. Распоряжение о распределении на эти цели 899 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Уточняется, что средства будут направлены 22 регионам, в их числе — Кабардино-Балкарская Республика, Хакасия, Крым, Брянская, Владимирская, Иркутская, Курская, Нижегородская и Рязанская области.

Ранее пресс-служба Минсельхоза заявила, что Россия достигла исторического рекорда по валовому сбору сои, на сегодняшний день собрано 6 млн т.