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Кабмин России направит почти 900 млн рублей на поддержку аграриев до конца года

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому кабмин России направит почти 900 млн рублей на поддержку аграриев до конца года.
Кабмин России направит почти 900 млн рублей на поддержку аграриев до конца года
  • Gettyimages.ru
  • © Avalon_Studio

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Ряд регионов до конца 2022 года получит дополнительное финансирование на поддержку сельхозпроизводителей. Распоряжение о распределении на эти цели 899 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Уточняется, что средства будут направлены 22 регионам, в их числе — Кабардино-Балкарская Республика, Хакасия, Крым, Брянская, Владимирская, Иркутская, Курская, Нижегородская и Рязанская области.

Ранее пресс-служба Минсельхоза заявила, что Россия достигла исторического рекорда по валовому сбору сои, на сегодняшний день собрано 6 млн т.

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