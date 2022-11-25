Песков опроверг сообщения СМИ о послании Путина парламенту на тему «мобилизации страны»
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Об этом пишет РИА Новости.
Он прокомментировал статью издания «Правда.ру» о том, что в ходе послания Путина может якобы обсуждаться мобилизация «как солдат и офицеров, так и экономики», а также новые «правила игры» в мире.
Песков отрицательно ответил на вопрос, соответствует ли действительности данная информация.
«Нет», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность второй волны мобилизации