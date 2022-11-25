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Песков опроверг сообщения СМИ о послании Путина парламенту на тему «мобилизации страны»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что якобы послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть посвящено теме «мобилизации страны».
Песков опроверг сообщения СМИ о послании Путина парламенту на тему «мобилизации страны»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом пишет РИА Новости

Он прокомментировал статью издания «Правда.ру» о том, что в ходе послания Путина может якобы обсуждаться мобилизация «как солдат и офицеров, так и экономики», а также новые «правила игры» в мире. 

Песков отрицательно ответил на вопрос, соответствует ли действительности данная информация. 

«Нет», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность второй волны мобилизации

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