Адвокат Феттер заявила, что не всё нажитое в браке имущество подлежит разделу в случае развода

Адвокат Лариса Феттер назвала случаи, когда нажитое в браке не будет разделено между супругами при разводе.

Если имущество куплено в браке, но не на общие деньги, оно может быть признано единоличным, сказала она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Общие деньги — это заработок мужа и/или жены, прибыль от бизнеса, различные выплаты и пособия. А вот деньги, полученные одним из супругов по наследству, в дар, от продажи добрачного или наследственного имущества, не являются общими. И имущество, которое за эти деньги куплено, не является совместно нажитым», — объяснила эксперт.

При этом адвокат подчеркнула, что факт единоличной собственности в браке нужно доказать.

Ранее коуч и психолог Александра Метальникова в разговоре с Общественной службой новостей рассказала, что разводы часто могут быть связаны с возрастными кризисами, которые проходят супруги.