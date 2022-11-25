Узнать больше

Адвокат Феттер заявила, что не всё нажитое в браке имущество подлежит разделу в случае развода

Короткая ссылка
Адвокат Лариса Феттер назвала случаи, когда нажитое в браке не будет разделено между супругами при разводе.
Адвокат Феттер заявила, что не всё нажитое в браке имущество подлежит разделу в случае развода
  • Gettyimages.ru
  • © MilanEXPO

Если имущество куплено в браке, но не на общие деньги, оно может быть признано единоличным, сказала она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Общие деньги — это заработок мужа и/или жены, прибыль от бизнеса, различные выплаты и пособия. А вот деньги, полученные одним из супругов по наследству, в дар, от продажи добрачного или наследственного имущества, не являются общими. И имущество, которое за эти деньги куплено, не является совместно нажитым», — объяснила эксперт.

При этом адвокат подчеркнула, что факт единоличной собственности в браке нужно доказать.

Ранее коуч и психолог Александра Метальникова в разговоре с Общественной службой новостей рассказала, что разводы часто могут быть связаны с возрастными кризисами, которые проходят супруги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить