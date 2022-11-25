СК возбудил дело на Кубани после гибели двух человек из-за падения параплана

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России заявили о возбуждении уголовного дела в Краснодарском крае после крушения моторизированного параплана в Хадыженске 24 ноября, из-за чего погибли два человека.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на месте погибли пилот 1976 года рождения и его пассажир 1990 года рождения. Следователи изъяли образцы топлива, назначены проведение необходимых судебных экспертиз, также устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего.

Ранее сообщалось, что два парапланериста погибли при падении параплана на автомобиль в Краснодарском крае.