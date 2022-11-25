Песков: Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военными

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военными.

Как сообщило РИА Новости, Пескова спросили, планирует ли Путин встречу с российскими военными.

«Пока нет, будем информировать», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Путин в ходе встречи с матерями российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, обсудит с ними все темы, которые они поднимут.

Встреча состоится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.