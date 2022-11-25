Песков: Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военными
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Как сообщило РИА Новости, Пескова спросили, планирует ли Путин встречу с российскими военными.
«Пока нет, будем информировать», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что Путин в ходе встречи с матерями российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, обсудит с ними все темы, которые они поднимут.
Встреча состоится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.