Аналитики сообщили, что в России растёт спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек
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Об этом пишут «Известия».
Представители сервиса уточнили, что заказчики ищут артистов с собственным реквизитом, а в компаниях при подготовке к новогодним корпоративам отдают предпочтение лицам со статусом самозанятого.
По данным платформы, средний чек на услуги ведущих и аниматоров в ноябре почти не изменился: в прошлом году пользователи платили в среднем 6859 рублей за услугу, а в этом готовы отдать 6934 рубля.
В среднем по России визит волшебников стоит от 1,5 тыс. рублей в час.
Ранее НСН сообщала, что в Москве ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября.