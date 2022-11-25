Аналитики сообщили, что в России растёт спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек

Специалисты маркетплейса услуг YouDo сообщили, что спрос на новогодние услуги в категории «Мероприятия и промоакции» в ноябре этого года вырос на 12%. Россияне заранее ищут Дедов Морозов и Снегурочек к праздникам.

Об этом пишут «Известия».

Представители сервиса уточнили, что заказчики ищут артистов с собственным реквизитом, а в компаниях при подготовке к новогодним корпоративам отдают предпочтение лицам со статусом самозанятого.

По данным платформы, средний чек на услуги ведущих и аниматоров в ноябре почти не изменился: в прошлом году пользователи платили в среднем 6859 рублей за услугу, а в этом готовы отдать 6934 рубля.

В среднем по России визит волшебников стоит от 1,5 тыс. рублей в час.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября.