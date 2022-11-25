В России предлагают запретить коммерческим структурам управлять спецсчетами на капремонт

В общественном совете при Минстрое России предложили запретить коммерческим структурам управлять спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт.

Как сообщает газета «Известия», совет уже направил в министерство соответствующий законопроект.

По мнению совета, коммерческие структуры, в данном случае управляющие компании, часто нанимают для капитального ремонта людей по завышенным ценам или же переводят деньги подставным фирмам, которые вовсе не приступают к работам.

По мнению авторов идеи, если передать спецсчета под управление ТСЖ или региональных операторов капремонта, то подобных коррупционных схем можно избежать.

При этом некоторые эксперты уверены, что общественники лишь пытаются обвинить в проблемах программы капремонта бизнес.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках.