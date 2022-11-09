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В Москве завершили капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках

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В Москве завершили капитальный ремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках.
В Москве завершили капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

В частности, на Арбате вернули исторический архитектурный декор доходному дому в стиле модерн и дому архитектора Пиотровича.

На Большой Грузинской улице отреставрирован дом наркомата оборонной и авиационной промышленности.

По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, к каждому такому объекту требуется индивидуальный подход.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Владимира Маяковского.

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