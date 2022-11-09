В Москве завершили капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
В частности, на Арбате вернули исторический архитектурный декор доходному дому в стиле модерн и дому архитектора Пиотровича.
На Большой Грузинской улице отреставрирован дом наркомата оборонной и авиационной промышленности.
По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, к каждому такому объекту требуется индивидуальный подход.
Ранее «Невские новости» передавали, что в Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Владимира Маяковского.