Путин: все нацпроекты и госпрограммы должны содержать меры по внедрению ИИ

Каждый национальный проект и государственная программа должны включать в себя меры по внедрению искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин.

«Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта», — приводит РИА Новости слова Путина на конференции Сбера по искусственному интеллекту.

Он отметил, что все отрасли, предприятия и организации должны быстрее перестраивать свои взгляды и подходы.

Российский лидер добавил, что необходимо отбрасывать мешающие двигаться вперёд шаблоны.

Кроме того, Путин предложил учредить ежегодную премию отечественным молодым учёным и инженерам, а также компаниям в сфере искусственного интеллекта.