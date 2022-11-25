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Путин: все нацпроекты и госпрограммы должны содержать меры по внедрению ИИ

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Каждый национальный проект и государственная программа должны включать в себя меры по внедрению искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин.

«Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта», — приводит РИА Новости слова Путина на конференции Сбера по искусственному интеллекту.

Он отметил, что все отрасли, предприятия и организации должны быстрее перестраивать свои взгляды и подходы. 

Российский лидер добавил, что необходимо отбрасывать мешающие двигаться вперёд шаблоны.

Кроме того, Путин предложил учредить ежегодную премию отечественным молодым учёным и инженерам, а также компаниям в сфере искусственного интеллекта.

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