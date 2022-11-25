Путин: все нацпроекты и госпрограммы должны содержать меры по внедрению ИИ
«Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта», — приводит РИА Новости слова Путина на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
Он отметил, что все отрасли, предприятия и организации должны быстрее перестраивать свои взгляды и подходы.
Российский лидер добавил, что необходимо отбрасывать мешающие двигаться вперёд шаблоны.
Кроме того, Путин предложил учредить ежегодную премию отечественным молодым учёным и инженерам, а также компаниям в сфере искусственного интеллекта.