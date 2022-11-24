Мантуров заявил, что графики снабжения ВС России утверждены на следующий год

Графики снабжения российских войск вооружением и техникой утверждены на следующий год. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Что касается вооружения, военной и специальной техники, то идёт ритмичная поставка в рамках утверждённых... графиков на текущий год. Утверждены графики на последующий период —

помесячные», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Мантуров добавил, что в ряде случаев поставки идут с опережением графика.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить её характеристики.