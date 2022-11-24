В Тверской области зарегистрировали 17 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области зарегистрировали 17 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 179 032 жителя. Выздоровели 175 500 человек, в том числе 70 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области подтвердили 7 случаев гриппа H1N1, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталию Садыкову.

«Сейчас в регионе циркулируют преимущественно респираторные вирусы ОРВИ, COVID-2019, сезонные коронавирусы. По данным мониторинга, появились и вирусы гриппа: у семи человек лабораторно подтверждён грипп А», — сказала Садыкова.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.