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В Челябинской области выявили 95 случаев коронавируса за сутки

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В Челябинской области выявили 95 случаев коронавируса за последние сутки.
В Челябинской области выявили 95 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящее время на лечении находятся 1219 жителей области. С начала пандемии в регионе заболели 392 955 человек.

Тем временем власти Нижегородской области призвали население вакцинироваться от гриппа, передаёт ИА «Время Н».

«Для взрослых вакцины достаточно. Мы рекомендуем защититься и от гриппа, и от коронавируса», — заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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