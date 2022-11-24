В Челябинской области выявили 95 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
В настоящее время на лечении находятся 1219 жителей области. С начала пандемии в регионе заболели 392 955 человек.
Тем временем власти Нижегородской области призвали население вакцинироваться от гриппа, передаёт ИА «Время Н».
«Для взрослых вакцины достаточно. Мы рекомендуем защититься и от гриппа, и от коронавируса», — заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.