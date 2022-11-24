В Иркутской области зафиксировали 131 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
С начала пандемии заболели 352 790 жителей области. Выздоровели 347 792 человека.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 5784 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.