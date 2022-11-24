В Иркутской области зафиксировали 131 случай COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 131 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

С начала пандемии заболели 352 790 жителей области. Выздоровели 347 792 человека.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 5784 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.