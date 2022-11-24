В Севастополе подтвердили 14 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе подтвердили 14 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

Общее число заболевших в городе достигло 96 464.

Прививку от коронавируса сделали 361 595 человек, оба компонента вакцины получили 325 019.

Тем временем в Ульяновскую область доставили первую партию насадок-распылителей для назальной вакцинации от COVID-19, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный Минздрав. В ближайшее время насадки передадут в медучреждения.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.