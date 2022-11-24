В Оренбургской области зарегистрировали 18 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 240 193. Выздоровели 235 759 жителей, в том числе 34 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Ростовской области зафиксировали 16,6 тыс. пациентов, заболевших ОРВИ, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости в регионе ниже эпидпорога на 1%.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.