В Оренбургской области зарегистрировали 18 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 18 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 240 193. Выздоровели 235 759 жителей, в том числе 34 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ростовской области зафиксировали 16,6 тыс. пациентов, заболевших ОРВИ, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости в регионе ниже эпидпорога на 1%.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.