В Удмуртии выявили 108 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 108 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости в регионе составил 7,23 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что с 14 по 20 ноября в республике более 10 тыс. человек заболели ОРВИ, передаёт интернет-издание «Сусанин». Среднереспубликанский показатель — 68,9 на 10 тыс. населения.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.