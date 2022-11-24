Путин анонсировал обсуждение вопросов гособоронзаказа на коллегии Минобороны
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Глава государства подчеркнул необходимость тесной совместной работы ВС России и ОПК, в частности, при составлении или корректировке гособоронзаказа или постановке перспективных задач перед промышленностью.
«Обязательно обсудим эти вопросы на предстоящей коллегии Министерства обороны», — сказал он.
Также Путин поставил задачу не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить её характеристики.
Ранее президент в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей армии уже требовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.