Путин анонсировал обсуждение вопросов гособоронзаказа на коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин анонсировал обсуждение вопросов гособоронзаказа на предстоящей коллегии Минобороны.

Глава государства подчеркнул необходимость тесной совместной работы ВС России и ОПК, в частности, при составлении или корректировке гособоронзаказа или постановке перспективных задач перед промышленностью.

«Обязательно обсудим эти вопросы на предстоящей коллегии Министерства обороны», — сказал он.

Также Путин поставил задачу не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить её характеристики.

Ранее президент в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей армии уже требовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.