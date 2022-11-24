Специалист по безопасности Потехин посоветовал сделать виртуальную карту для онлайн-шопинга

Эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.

«В основном мошенники охотятся за данными банковских карт. Поэтому для того, чтобы осуществлять покупки в интернете, необходимо завести себе специальную карту или сделать виртуальную карту», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также необходимо совершать покупки только на проверенных интернет-ресурсах.

Бдительность стоит проявлять и при покупках через мобильные приложения.

«Надо обратить внимание на среднюю оценку, количество скачиваний, а также на отзывы. Чем их больше и чем они разнообразнее — тем лучше», — пояснил Потехин.

Со своей стороны, директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать ненужных покупок.

«При покупках непродовольственных товаров в первую очередь избегайте ажиотажа и манипуляций а-ля «скидка 90%». Посмотрите стоимость аналогичного товара на других сайтах. Оптимально, если это плановая покупка: мониторьте стоимость за месяц до обещанной распродажи», — заявила она.

Как добавила эксперт, важно выбирать надёжных продавцов и агрегаторы, где прописаны условия возврата купленных товаров.

Ранее основатель ассоциации пиар- и маркетинговых специалистов Анна Дегтярёва рассказала, на какие уловки идут продавцы в «чёрную пятницу».