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Маркетолог Дегтярёва предупредила об уловках продавцов в «чёрную пятницу»

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Основатель ассоциации пиар- и маркетинговых специалистов Анна Дегтярёва рассказала, на какие уловки идут продавцы в «чёрную пятницу».
Маркетолог Дегтярёва предупредила об уловках продавцов в «чёрную пятницу»
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Potemkin

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что довольно часто продавец значительно повышает цену, а перед днём распродажи снижает, из-за чего товар продаётся по рыночной стоимости или ещё дороже.

«Вторая уловка — продажа неликвидных товаров. Например, у которых подходит к концу срок годности, или продажа товаров с витрины, у которых есть царапины», — отметила маркетолог.

Ещё одной уловкой она назвала случаи, когда продавцы говорят, что одной вещи уже нет из-за высокого спроса, и предлагают купить другую, и в ажиотаже покупатель совершает сделку, не предполагая, что товар идёт по обычной цене.

«Мало кто из покупателей знает про четвёртую уловку. Это когда магазин понижает цены на крупные бренды, но не понижает цены на неизвестные бренды и выставляет их на первый план. Когда человек видит, что известные бренды идут с большой скидкой, ему кажется, что на неизвестные бренды тоже скидка есть, хотя на самом деле нет», — сообщила Дегтярёва.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.

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