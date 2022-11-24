СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Крымске

Следственным комитетом по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Крымске.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.

«Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и о покушении на убийство четвёртого мужчины (ст. 105 УК России)», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, сегодня, находясь на улице Синёва в городе Крымске, 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвёл несколько выстрелов в своих знакомых 1983 г. р. и 1969 г. р., которые от полученных повреждений скончались на месте.

«Кроме того, фигурант из того же ружья произвёл выстрел ещё в одного мужчину, убив его. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается. Кроме того, злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, который в настоящее время госпитализирован. После произошедшего фигурант свёл счёты с жизнью», — отметили в ведомстве.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов подтвердил информацию о том, что в Крымске в результате трагедии с участием стрелка погибли четыре человека, включая злоумышленника.