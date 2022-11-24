Путин посоветовал Грефу внимательно «следить за возможными потерями»
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Отмечается, что в ходе конференции Греф пригласил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семёна Будённого.
«Семён Будённый — не Семён Михайлович», — приводит РИА Новости слова Путина.
Греф ответил отрицательно и заявил, что выступающий является родственником полководца.
На что Будённый опроверг слова Грефа и заявил, что они не родственники.
«Меня обманули, сказали, что родственник», — отметил глава Сбера.
Путин подчеркнул, что «нехорошо» обманывать главу кредитной организации.
«Внимательно следите за возможными потерями», — подытожил российский лидер.
Ранее Греф заявил, что чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с начала года превысила 50 млрд рублей.