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Путин посоветовал Грефу внимательно «следить за возможными потерями»

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Президент России Владимир Путин посоветовал главе Сбера Герману Грефу внимательно «следить за возможными потерями».
Путин посоветовал Грефу внимательно «следить за возможными потерями»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Отмечается, что в ходе конференции Греф пригласил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семёна Будённого.

«Семён Будённый — не Семён Михайлович», — приводит РИА Новости слова Путина.

Греф ответил отрицательно и заявил, что выступающий является родственником полководца.

На что Будённый опроверг слова Грефа и заявил, что они не родственники.

«Меня обманули, сказали, что родственник», — отметил глава Сбера.

Путин подчеркнул, что «нехорошо» обманывать главу кредитной организации.

«Внимательно следите за возможными потерями», — подытожил российский лидер.

Ранее Греф заявил, что чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с начала года превысила 50 млрд рублей.

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