Греф: чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 млрд рублей
- РИА Новости
«По итогам десяти месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Сбербанк продал свою долю (43%) в хорватской компании Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби.
В мае Сбер продал онлайн-кинотеатр Okko, сервис для прослушивания музыки «Звук», облачного провайдера SberCloud, производителя онлайн-касс «Эвотор» и «Центр речевых технологий».