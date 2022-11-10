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Греф: чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 млрд рублей

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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с начала года превысила 50 млрд рублей, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
Греф: чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 50 млрд рублей
  • РИА Новости

«По итогам десяти месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Сбербанк продал свою долю (43%) в хорватской компании Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби.

В мае Сбер продал онлайн-кинотеатр Okko, сервис для прослушивания музыки «Звук», облачного провайдера SberCloud, производителя онлайн-касс «Эвотор» и «Центр речевых технологий».

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