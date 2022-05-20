Сбер продал часть активов своей экосистемы
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
В Сбербанке добавили, что продажа активов связана с актуализацией стратегии Сбера.
«В настоящий момент Сбер не является акционером компаний Okko, «Звук», SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ. Сделка совершена на рыночных условиях», — подчеркнули в компании.
Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что в App Store появились мошеннические приложения, имитирующие сервисы финансового учреждения.