Сбер продал часть активов своей экосистемы

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Сбер продал онлайн-кинотеатр Okko, сервис для прослушивания музыки «Звук», облачного провайдера SberCloud, производителя онлайн-касс «Эвотор» и «Центр речевых технологий».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В Сбербанке добавили, что продажа активов связана с актуализацией стратегии Сбера.

«В настоящий момент Сбер не является акционером компаний Okko, «Звук», SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ. Сделка совершена на рыночных условиях», — подчеркнули в компании.

Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что в App Store появились мошеннические приложения, имитирующие сервисы финансового учреждения.

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