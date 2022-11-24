Роскомнадзор: более 89 тысяч страниц с запрещённой информацией удалено в III квартале
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«В III квартале 2022 года на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 тыс. интернет-страниц, содержащих запрещённую информацию», — говорится в заявлении.
Отмечается, что этот показатель на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что почти 160 тыс. интернет-ресурсов, в том числе распространявших фейки о российской специальной военной операции, выявлено и заблокировано в Центральном федеральном округе.