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Патрушев заявил о блокировке в ЦФО почти 160 тысяч ресурсов с фейками и экстремизмом

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что почти 160 тыс. интернет-ресурсов, в том числе распространявших фейки о российской специальной военной операции, выявлено и заблокировано в Центральном федеральном округе.
Патрушев заявил о блокировке в ЦФО почти 160 тысяч ресурсов с фейками и экстремизмом
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Об этом он заявил в Брянске на совещании по безопасности в Центральной России

«В целях противодействия распространению в сети интернет деструктивной информации, в том числе экстремистской и террористической направленности, а также ложной информации о специальной военной операции на Украине, приняты меры по выявлению и последующей блокировке почти 160 тыс. таких информационных ресурсов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в связи с возрастающим деструктивным информационно-психологическим воздействием со стороны коллективного Запада на российское общество важно повысить оперативность выявления и пресечения фактов распространения деструктивной информации.

Ранее сообщалось, что МВД и Роскомнадзор заблокировали 150 интернет-ресурсов с призывами к беспорядкам.

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