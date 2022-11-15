Патрушев заявил о блокировке в ЦФО почти 160 тысяч ресурсов с фейками и экстремизмом
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Об этом он заявил в Брянске на совещании по безопасности в Центральной России
«В целях противодействия распространению в сети интернет деструктивной информации, в том числе экстремистской и террористической направленности, а также ложной информации о специальной военной операции на Украине, приняты меры по выявлению и последующей блокировке почти 160 тыс. таких информационных ресурсов», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в связи с возрастающим деструктивным информационно-психологическим воздействием со стороны коллективного Запада на российское общество важно повысить оперативность выявления и пресечения фактов распространения деструктивной информации.
Ранее сообщалось, что МВД и Роскомнадзор заблокировали 150 интернет-ресурсов с призывами к беспорядкам.