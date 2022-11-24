Иммунолог Жемчугов посоветовал соблюдать дозировку при приёме рыбьего жира

Доктор медицинских наук иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что форма выпуска рыбьего жира не влияет на его усвояемость организмом человека.

«Усвояемость рыбьего жира одинаковая, как через потребление в капсулах, так и через употребление рыбы. Я лично считаю, что вкуснее и полезнее есть рыбу, чем выжимки из неё. Лучше естественным путём получать все витамины», — сказал он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, достаточно есть рыбу два-три раза в неделю. Как отметил эксперт, при приёме рыбьего жира важно соблюдать дозировку, чтобы не было переизбытка витамина D.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.