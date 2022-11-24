Иммунолог Жемчугов посоветовал соблюдать дозировку при приёме рыбьего жира
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«Усвояемость рыбьего жира одинаковая, как через потребление в капсулах, так и через употребление рыбы. Я лично считаю, что вкуснее и полезнее есть рыбу, чем выжимки из неё. Лучше естественным путём получать все витамины», — сказал он в беседе с Inforeactor.
По его мнению, достаточно есть рыбу два-три раза в неделю. Как отметил эксперт, при приёме рыбьего жира важно соблюдать дозировку, чтобы не было переизбытка витамина D.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.