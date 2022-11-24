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Мишустин заявил о рисках повреждения инфраструктуры в новых регионах России

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о сохраняющихся рисках повреждения инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Мишустин заявил о рисках повреждения инфраструктуры в новых регионах России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По его словам, в новых российских регионах складывается наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

Мишустин отметил, что все вопросы решаются системно, для этих целей сформированы межведомственные штабы. 

«Но обстановка там остаётся тяжёлой, сохраняются высокие риски повреждения инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости. 

Глава правительства поручил продолжать работу, пока не будут реализованы все запланированные мероприятия.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал о ходе отопительного сезона в стране.

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