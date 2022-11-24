В Минэнерго России рассказали о ходе отопительного сезона в стране

Министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал о ходе отопительного сезона в стране.

«Подготовка к работе в осенне-зимний период субъектов электроэнергетики завершена; несмотря на то, что это один из самых сложных периодов для энергетиков, отопительный сезон проходит в штатном режиме», — цитирует его ТАСС.

Министр также добавил, что все запланированные инвестиционные и ремонтные работы завершены.

В середине октября власти Севастополя заявили о готовности города к отопительному сезону.