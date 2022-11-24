В Минэнерго России рассказали о ходе отопительного сезона в стране
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«Подготовка к работе в осенне-зимний период субъектов электроэнергетики завершена; несмотря на то, что это один из самых сложных периодов для энергетиков, отопительный сезон проходит в штатном режиме», — цитирует его ТАСС.
Министр также добавил, что все запланированные инвестиционные и ремонтные работы завершены.
В середине октября власти Севастополя заявили о готовности города к отопительному сезону.