Узнать больше

В Минэнерго России рассказали о ходе отопительного сезона в стране

Короткая ссылка
Министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал о ходе отопительного сезона в стране.
В Минэнерго России рассказали о ходе отопительного сезона в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Amparo García / EyeEm

«Подготовка к работе в осенне-зимний период субъектов электроэнергетики завершена; несмотря на то, что это один из самых сложных периодов для энергетиков, отопительный сезон проходит в штатном режиме», — цитирует его ТАСС.

Министр также добавил, что все запланированные инвестиционные и ремонтные работы завершены.

В середине октября власти Севастополя заявили о готовности города к отопительному сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить