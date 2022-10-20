В Севастополе заявили о готовности к отопительному сезону

Власти Севастополя заявили о готовности города к отопительному сезону.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Город полностью готов к отопительному сезону», — заявил директор Департамента горхозяйства Евгений Горлов.

По его словам, мероприятия по подготовке начались в мае и к настоящему времени закончены.

«Работаем совместно с Севтехнадзором, Жилнадзором, управляющими компаниями. Топливно-энергетический центр обеспечен углём и мазутом, полностью закрыта потребность в части обеспечения углём котельных города», — добавил Горлов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области капитально отремонтировали более 15 тыс. домов с 2014 года.