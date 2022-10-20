В Севастополе заявили о готовности к отопительному сезону
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
«Город полностью готов к отопительному сезону», — заявил директор Департамента горхозяйства Евгений Горлов.
По его словам, мероприятия по подготовке начались в мае и к настоящему времени закончены.
«Работаем совместно с Севтехнадзором, Жилнадзором, управляющими компаниями. Топливно-энергетический центр обеспечен углём и мазутом, полностью закрыта потребность в части обеспечения углём котельных города», — добавил Горлов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области капитально отремонтировали более 15 тыс. домов с 2014 года.