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В Севастополе заявили о готовности к отопительному сезону

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Власти Севастополя заявили о готовности города к отопительному сезону.
В Севастополе заявили о готовности к отопительному сезону
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Город полностью готов к отопительному сезону», — заявил директор Департамента горхозяйства Евгений Горлов.

По его словам, мероприятия по подготовке начались в мае и к настоящему времени закончены.

«Работаем совместно с Севтехнадзором, Жилнадзором, управляющими компаниями. Топливно-энергетический центр обеспечен углём и мазутом, полностью закрыта потребность в части обеспечения углём котельных города», — добавил Горлов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области капитально отремонтировали более 15 тыс. домов с 2014 года.

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