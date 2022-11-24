Сомнолог Царёва назвала позу на животе самой вредной для сна

Директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царёва заявила, что самая неполезная поза для сна — на животе.

Вместе с тем она напомнила, что наиболее приемлема в этом отношении поза на боку.

«Для здоровых людей нет разницы, на каком, а для тех, у кого проблемы с сердцем, — есть. Самая неполезная поза — это на животе. Потому что там со всех сторон плохо», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, спать на спине нежелательно тем, кто храпит. Вместе с тем, отметила Царёва, если человек не очень устал и не принимал спиртное, то заснуть можно в любой позе.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.