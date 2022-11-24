Кабмин предложил увеличить до 2 млн рублей выплату в случае гибели человека на производстве

Российское правительство предлагает увеличить в два раза выплату в случае гибели человека на производстве — с 1 млн до 2 млн рублей.

Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

По его словам, кабмин подготовил поправки в закон об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

«Предлагается увеличить в два раза сумму единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве, с 1 млн до 2 млн рублей», — сказал глава правительства.

В июле сообщалось, что правительство России выделит из резервного фонда 200 млрд рублей на выплату страховых пенсий и пособий.