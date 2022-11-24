Водным транспортом Подмосковья за сезон воспользовались более 30 тысяч пассажиров

В Московской области сообщили о завершении сезона водной пассажирской навигации, который стартовал 1 мая. За это время тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине воспользовались свыше 30 тыс. человек.

Речной транспорт совершил порядка 6 тыс. рейсов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Основной поток зафиксирован на маршруте в Лыткарине — более 18,3 тыс. пассажиров. В Серпухове и Коломне за сезон перевезены свыше 12,3 тыс. человек. Чаще всего пассажиры пользовались водными маршрутами в июле — 7,5 тыс. раз», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, отметив, что речная навигация позволяет жителям экономить время в пути.

Как сообщало ранее URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе зимние дороги и ледовые переправы планируют открыть до 25 декабря.