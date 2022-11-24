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Госдума приняла поправки к законам о деятельности иноагентов

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Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в законодательство в части совершенствования регулирования статуса иностранного агента.
Госдума приняла поправки к законам о деятельности иноагентов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Так, в частности, законом запрещается распространение информации, которая содержится «в информационной продукции, произведённой иностранным агентом», среди несовершеннолетних.

Такие печатные материалы будет необходимо маркировать «18+»; в книжных магазинах, киосках и торговых точках их можно будет распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они будут запрещены.

Иностранные агенты не смогут выступать организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, вести преподавательскую, а также просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, при обретении статуса иноагента граждане не смогут работать на государственной и муниципальной службе, в органах внутренних дел. Статус иноагента будет основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, а также органов таможни, внутренних дел, противопожарной службы.

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