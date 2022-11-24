ГУ ФССП подтвердило выдворение блогера Некоглая из России
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«В рамках возбуждённого исполнительного производства 24 ноября 2022 года иностранный гражданин препровождён столичными судебными приставами до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и передан представителям пограничных органов», — заявили в ФССП.
Ранее газета «Известия» писала, что блогер Некоглай был выслан в Молдавию через Армению из-за отсутствия прямого авиасообщения.
9 ноября Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера и постановил выдворить его в Молдавию за нарушение миграционного законодательства.