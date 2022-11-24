ГУ ФССП подтвердило выдворение блогера Некоглая из России

Главное управление ФССП по Москве подтвердило информацию о выдворении из России за нарушения миграционных правил гражданина Молдавии Николая Лебедева, известного в блогерской среде под псевдонимом Некоглай.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В рамках возбуждённого исполнительного производства 24 ноября 2022 года иностранный гражданин препровождён столичными судебными приставами до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и передан представителям пограничных органов», — заявили в ФССП.

Ранее газета «Известия» писала, что блогер Некоглай был выслан в Молдавию через Армению из-за отсутствия прямого авиасообщения.

9 ноября Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера и постановил выдворить его в Молдавию за нарушение миграционного законодательства.