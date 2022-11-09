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Суд в Москве оштрафовал блогера Некоглая и постановил выдворить его в Молдавию

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Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера Некоглая и постановил выдворить его в Молдавию.
Суд в Москве оштрафовал блогера Некоглая и постановил выдворить его в Молдавию
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП России (нарушение миграционного законодательства). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путём принудительного перемещения», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что автор пародии на российского солдата блогер Николай Лебедев (Некоглай) задержан в Москве.

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