Суд в Москве оштрафовал блогера Некоглая и постановил выдворить его в Молдавию

Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера Некоглая и постановил выдворить его в Молдавию.

Об этом пишет ТАСС.

«Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП России (нарушение миграционного законодательства). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путём принудительного перемещения», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что автор пародии на российского солдата блогер Николай Лебедев (Некоглай) задержан в Москве.