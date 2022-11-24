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Эксперт Бирюкова предупредила о рисках использования просроченной косметики

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Менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработок «Юнилевер Русь» Вера Бирюкова предупредила, что косметические средства нельзя использовать по истечении их срока годности.
Эксперт Бирюкова предупредила о рисках использования просроченной косметики
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

К концу срока годности в продукте накапливаются неизбежные изменения. Например, постепенно снижается потенциал активных ингредиентов, прогорают натуральные масла, из-за чего может портиться внешний вид и запах текстуры, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также в косметике может начаться развитие патогенной микрофлоры, что может спровоцировать различные заболевания. Некоторые выделяемые микробами вещества способны вызвать жжение, покраснение кожи и слизистой, вплоть до аллергии.

«Именно поэтому, учитывая все факторы, использования просроченной косметики — и уходовой, и декоративной — нельзя допускать ни в коем случае», — предостерегла эксперт.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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