Эксперт Бирюкова предупредила о рисках использования просроченной косметики

Менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработок «Юнилевер Русь» Вера Бирюкова предупредила, что косметические средства нельзя использовать по истечении их срока годности.

К концу срока годности в продукте накапливаются неизбежные изменения. Например, постепенно снижается потенциал активных ингредиентов, прогорают натуральные масла, из-за чего может портиться внешний вид и запах текстуры, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также в косметике может начаться развитие патогенной микрофлоры, что может спровоцировать различные заболевания. Некоторые выделяемые микробами вещества способны вызвать жжение, покраснение кожи и слизистой, вплоть до аллергии.

«Именно поэтому, учитывая все факторы, использования просроченной косметики — и уходовой, и декоративной — нельзя допускать ни в коем случае», — предостерегла эксперт.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.