Психолог Наумова рассказала о важности писем Деду Морозу для детей

Семейный психолог Наталья Наумова считает, что написание писем Деду Морозу даёт ребёнку возможность поверить в чудо.

«Детям очень важно верить в чудо. Поэтому писать письма Деду Морозу — не отжившая традиция. Благодаря ей ребёнок мечтает, верит в чудо и получает иногда возможность в сложных ситуациях на что-то надеяться», — объяснила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Однако важно объяснить ребёнку, что подарки от близких более ценны, чем подарки от сказочного персонажа, отметила Наумова.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.