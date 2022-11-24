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Психолог Наумова рассказала о важности писем Деду Морозу для детей

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Семейный психолог Наталья Наумова считает, что написание писем Деду Морозу даёт ребёнку возможность поверить в чудо.
Психолог Наумова рассказала о важности писем Деду Морозу для детей
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«Детям очень важно верить в чудо. Поэтому писать письма Деду Морозу — не отжившая традиция. Благодаря ей ребёнок мечтает, верит в чудо и получает иногда возможность в сложных ситуациях на что-то надеяться», — объяснила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Однако важно объяснить ребёнку, что подарки от близких более ценны, чем подарки от сказочного персонажа, отметила Наумова.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

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