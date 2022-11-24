Замглавы управления ГУ МВД Москвы обвиняется в организации незаконной миграции
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.
«Предъявлено обвинение заместителю начальника УВМ ГУ МВД России по Москве Вячеславу Фокину и бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову... в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что также обвинения по данному делу были предъявлены двум бизнесменам — Андрею Школьникову и Виталию Абрамову.
Как указывает следствие, в 2021 году Фокин и Тахтаулов получили от компании предпринимателей ходатайства о разрешении на въезд иностранцев с ложными данными о целях въезда. Полицейские на основе документа организовали незаконное оформление приглашений на въезд.
Отмечается, что у обвиняемых провели обыски, во время которых были обнаружены и изъяты деньги и документы, подтверждающие их незаконную деятельность.
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