В ФСБ заявили о возбуждении дела против военного комиссара Крыма по подозрению во взятках

Управление ФСБ по республике Крым и Севастополю заявило о возбуждении уголовного дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря.

Как сообщает РИА Новости, по данным следствия, Лымарь за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчинённым об освобождении граждан от призыва на военную службу.

«Военно-следственным отделом УФСБ по Южному военному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 290 УК России», — говорится в заявлении.

Как отметили в ФСБ, сотрудниками военной контрразведки проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что военная контрразведка проводит обыски у военкома Крыма Лымаря.