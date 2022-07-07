В ФСБ заявили о возбуждении дела против военного комиссара Крыма по подозрению во взятках

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Управление ФСБ по республике Крым и Севастополю заявило о возбуждении уголовного дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря.
В ФСБ заявили о возбуждении дела против военного комиссара Крыма по подозрению во взятках
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, по данным следствия, Лымарь за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчинённым об освобождении граждан от призыва на военную службу.

«Военно-следственным отделом УФСБ по Южному военному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 290 УК России», — говорится в заявлении.

Как отметили в ФСБ, сотрудниками военной контрразведки проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что военная контрразведка проводит обыски у военкома Крыма Лымаря.

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