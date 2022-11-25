Названы регионы России с наименьшими темпами прироста преступлений в интернете

В России за период с января по октябрь текущего года количество преступлений, которые были совершены с использованием IT-технологий, сократилось на 5,6%. Об этом свидетельствует статистика МВД России, с который ознакомился RT.

«В январе — октябре 2022 года зарегистрировано 429,2 тыс.

преступлений, совершённых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной

информации, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в статистике.

При этом к регионам с наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступлений в интернете относятся Ненецкий АО (-33,8%), Чеченская Республика (-32,9%), Республика Калмыкия (-31%), Оренбургская область (-25,1%) и Республика Хакасия (-23,2%).

По сравнению с тем же периодом 2021-го список изменился. Так, в прошлом году за аналогичный период наименьший прирост таких преступлений был зафиксирован в Новосибирской и Рязанской областях, Еврейской АО, Ивановской и Архангельской областях.

Ранее были названы регионы России с наибольшими темпами прироста преступлений в интернете.