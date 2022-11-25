Названы регионы России с наименьшими темпами прироста преступлений в интернете
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«В январе — октябре 2022 года зарегистрировано 429,2 тыс.
преступлений, совершённых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной
информации, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в статистике.
При этом к регионам с наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступлений в интернете относятся Ненецкий АО (-33,8%), Чеченская Республика (-32,9%), Республика Калмыкия (-31%), Оренбургская область (-25,1%) и Республика Хакасия (-23,2%).
По сравнению с тем же периодом 2021-го список изменился. Так, в прошлом году за аналогичный период наименьший прирост таких преступлений был зафиксирован в Новосибирской и Рязанской областях, Еврейской АО, Ивановской и Архангельской областях.
Ранее были названы регионы России с наибольшими темпами прироста преступлений в интернете.