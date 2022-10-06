Названы регионы России с наибольшими темпами прироста преступлений в интернете

В России за период с января по август 2022 года наибольшие темпы прироста преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, наблюдаются в Северной Осетии (40,2%). Об этом свидетельствует статистика МВД России.

Наибольший прирост таких преступлений также зафиксирован в Псковской области (+28,4%), Крыму (+21%), на Чукотке (+20,4%) и в Курганской области (+19,5%).

Наименьший — в Ненецком АО (-38,8%), Республике Алтай (-29,1%), Оренбургской области (-29%), Калмыкии (-27,3%) и Хакасии (-23,2%).

По сравнению с тем же периодом 2021-го список изменился. Так, в прошлом году наибольший прирост таких преступлений был зафиксирован в Чечне, Дагестане, Тульской и Московской областях, а также в Ингушетии. Наименьшие темпы — Псковская область, Еврейская АО, Ивановская, Новосибирская и Курганская области.

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с RT объяснил изменения списка регионов за год.

«Дело в том, что в прошлом году регионы, которые были, и регионы в этом году — это, как правило, регионы, являющиеся туристическими. Где в эти периоды в прошлом и в этом году был максимальный приток внутренних туристов, то есть наших граждан. Связано это было и с пандемией, и с ограничением выезда за рубеж», — считает Вехов.

Кроме того, согласно статистике МВД, по итогам восьми месяцев 2022-го в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий снизилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Зарегистрировано 334,1 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении ведомства.

Больше половины таких преступлений (52,8%), как отмечается, относится к категориям тяжких и особо тяжких (176,4 тыс.), почти три четверти (73%) совершается с использованием сети интернет (244 тыс.), более трети (39,1%) — при помощи средств мобильной связи (130,7 тыс.).