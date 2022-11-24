В Samsung заявили, что не принимали решения о возобновлении поставок в Россию

Компания Samsung не принимала решения о возобновлении поставок в Россию.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе производителя электроники.

«Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении​ поставок», — рассказали в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на два источника в компаниях-партнёрах сообщила, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределённый срок.

В августе компания Samsung представила две новые модели смартфонов — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, «умные» часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Pro 2.