«ВКонтакте» представила новые правила сообществ соцсети

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новые правила сообществ. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что благодаря отказу от многих ограничений и упрощению правил на платформе появилось больше возможностей развивать паблики и монетизировать контент, в полной мере сохраняя комфортную среду для аудитории.

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Ключевыми изменениями стали:

— отмена ограничений на количество публикаций прямой и нативной рекламы;

— больше возможностей для развития конкурсов и расширения тематик;

— дополнительные эксперименты по увеличению эффективности прямой и нативной рекламы высокого качества.

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Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» начала приём заявок на участие в третьем сезоне творческой мастерской для создателей контента.