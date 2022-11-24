«ВКонтакте» представила новые правила сообществ соцсети
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Отмечается, что благодаря отказу от многих ограничений и упрощению правил на платформе появилось больше возможностей развивать паблики и монетизировать контент, в полной мере сохраняя комфортную среду для аудитории.
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Ключевыми изменениями стали:
— отмена ограничений на количество публикаций прямой и нативной рекламы;
— больше возможностей для развития конкурсов и расширения тематик;
— дополнительные эксперименты по увеличению эффективности прямой и нативной рекламы высокого качества.
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Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» начала приём заявок на участие в третьем сезоне творческой мастерской для создателей контента.