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«ВКонтакте» представила новые правила сообществ соцсети

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Социальная сеть «ВКонтакте» представила новые правила сообществ. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» представила новые правила сообществ соцсети
  • Gettyimages.ru
  • © Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

Отмечается, что благодаря отказу от многих ограничений и упрощению правил на платформе появилось больше возможностей развивать паблики и монетизировать контент, в полной мере сохраняя комфортную среду для аудитории.

Ключевыми изменениями стали:
— отмена ограничений на количество публикаций прямой и нативной рекламы;
— больше возможностей для развития конкурсов и расширения тематик;
— дополнительные эксперименты по увеличению эффективности прямой и нативной рекламы высокого качества.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» начала приём заявок на участие в третьем сезоне творческой мастерской для создателей контента.

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