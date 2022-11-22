«ВКонтакте» начала приём заявок на участие в третьем сезоне творческой мастерской для создателей контента

«ВКонтакте» начала приём заявок на участие в третьем сезоне творческой мастерской, посвящённом создателям контента. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что в рамках курса слушатели смогут узнать, как развить авторскую идею и реализовать её на телевидении, в печатных изданиях и новых медиа. В этом им помогут приглашённые эксперты и менторы «ВКонтакте».

Впервые за всю историю творческой мастерской «ВКонтакте» принять участие в сезоне смогут не только учащиеся факультета журналистики МГУ, но и студенты медианаправлений других вузов России — всего около 100 человек. Участвовать в творческой мастерской можно как в одиночку, так и в составе команды до пяти человек. Для этого до 25 ноября нужно заполнить специальную анкету, рассказать о себе или представить краткую презентацию идеи своего командного проекта.

Заявку можно подать по ссылке: vk.cc/vkjourn2022.

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